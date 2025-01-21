Путин поздравил артиста Дмитрия Харатьяна с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с днем рождения, которому исполнилось 65 лет, выразив признание его творческих достижений и пожелав ему непрерывной энергии и вдохновения. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркивает, что Харатьян добился значительных успехов как в кино, так и на театральной сцене, который также проявил себя в роли эстрадного исполнителя, телеведущего и общественного деятеля.

В завершение своего поздравления президент выразил надежду на крепкое здоровье, дальнейшие достижения, а также пожелал актеру неиссякаемой жизненной силы и вдохновения для новых свершений.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева.