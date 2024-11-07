Путин выступил против участия мужчин в соревнованиях для женщин

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что присутствие мужчин на женских спортивных соревнованиях убивает женский спорт. Это заявление он сделал во время встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По его мнению, некоторые спортивные дисциплины не следует считать исключительно женскими. Он добавил, что если женщины участвуют в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, бокс или борьба, то им следует состязаться только друг с другом.

Президент отметил, что если текущая ситуация сохранится, то в будущем женщинам не останется мест для соревнований.

Ранее одним из самых громких скандалов на Олимпиаде во Франции стал женский бой между спортсменкой из Италии Анджелой Карини и спортсменом из Алжира Иманом Хелиф, который идентифицирует себя как женщину*.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России