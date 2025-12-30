Рабочая лошадка и серый кардинал: экс-футболист «Спартака» поделился опытом работы с тренером Карседо

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов в эфире «Матч ТВ» охарактеризовал тренера Хуана Карлоса Карседо, с которым они пересекались в столичном клубе в 2012 году.

Возглавляющий кипрский «Пафос» Карседо является основным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

Кутепов отметил работоспособность и спокойный характер Карседо, который уравновешивал более эмоционального Унаи Эмери, ассистентом которого был в «Спартаке».

«Карседо — серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», — подчеркнул Кутепов.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что «Спартак» близок к заключению контракта с Карседо: осталось договориться с владельцем «Пафоса» Сергеем Ломакиным, который не хочет отпускать квалифицированного специалиста. Генич дает процентов 70 на то, что сделка все-таки состоится.