Рабочее лето МакSим: менеджер заявила, что у певицы летом не будет никаких отпусков, только сцена и книга

Певица МакSим (настоящее имя — Марина) этим летом не будет отдыхать. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила ее менеджер Яна Богушеская. По словам представительницы артистки, все планы на отпуск пришлось отложить — впереди плотная рабочая программа.

Что именно ждет исполнительницу хита «Знаешь ли ты»? Съемки, концерты и презентация книги. При этом текущая занятость не мешает подготовке к личному событию: 10 июня МакSим исполняется 43 года. Как уточнила Богушеская, день рождения певица отметит в кругу родных, без громких публичных торжеств.

По словам менеджера, у певицы лето без пляжей и отпусков, зато с выходами на сцену, новым книжным проектом и семейным праздником. Рабочий график плотный, но без сенсаций — артистка продолжает делать то, что умеет лучше всего.

Ранее МакSим рассказала, как в 17 лет пошла работать в стриптиз-клуб.