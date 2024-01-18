Рабочие приступили к устройству фундаментной плиты нового ФОКа в Бронницах

В городском округе Бронницы продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. Спортобъект возводят в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время рабочие ведут устройство фундаментной плиты, прокладку наружных инженерных сетей. Согласно проекту, в двухэтажном здании физкультурно-оздоровительном комплекса предусмотрено размещение универсального спортивного зала с трибунами, рассчитанными на сто человек, залов для фитнеса и силовой подготовки, блок медицинского обслуживания и других помещений.

Примечательно, что на прилегающей к объекту территории будет выполнено комплексное озеленение. А завершить все строительные работы планируется в декабре этого года.

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