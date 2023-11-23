Рабочие приступили к устройству покрытия поля на футбольном манеже в Домодедово
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В составе спортивного комплекса «Авангард» в городском округе Домодедово продолжается строительство крытого футбольного манежа. Об этом сообщает региональное Министерство стройкомплекса.
В настоящее время на объекте задействовано более ста двадцати строителей, а также восемь единиц специальной техники. Рабочие проводят чистовую отделку внутри помещений, а также устройство искусственного покрытия для футбольного поля. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству.
Ожидается, что это будет первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Он будет рассчитан на единовременное занятие шестидесяти человек. При этом рядом с манежем возводится ФОК общей площадью почти пять тысяч квадратных метров с ледовой ареной и тренажерными залами. Все работы планируется завершить до конца текущего года.
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