Рабочие приступили к устройству покрытия поля на футбольном манеже в Домодедово

В настоящее время на объекте задействовано более ста двадцати строителей, а также восемь единиц специальной техники. Рабочие проводят чистовую отделку внутри помещений, а также устройство искусственного покрытия для футбольного поля. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству.

Ожидается, что это будет первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Он будет рассчитан на единовременное занятие шестидесяти человек. При этом рядом с манежем возводится ФОК общей площадью почти пять тысяч квадратных метров с ледовой ареной и тренажерными залами. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный».