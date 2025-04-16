«Работает потрясающе»: Журова защитила Вяльбе от нападок Губерниева

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости прокомментировала желание комментатора Дмитрия Губерниева баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Выборы президента ФЛГР пройдут в 2026 году. Губерниев неоднократно критиковал действующего президента ФЛГР Елену Вяльбе и заявлял, что в течение нескольких дней навел бы порядок в федерации.

«Понятия не имею, чем вызвано решение Дмитрия баллотироваться. Не знаю, чем его не устраивает Елена Вяльбе. На мой взгляд, имеющая огромные достижения в лыжном спорте Вяльбе как президент работает потрясающе, потому что даже в условиях международных санкций ведется активная работа: и сборная тренируется, и соревнования показывают, и деньги у них есть», — сказала Журова.

Она отметила, что Губерниев не может знать ситуацию изнутри. Журова подчеркнула, что работой на посту президента ФЛГР нужно заниматься с утра до вечера, и вряд ли Губерниев сможет совмещать эту деятельность со своей основной профессией, которая ему «безумно нравится».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что ищет крупного спонсора для участия в выборах президента ФЛГР.