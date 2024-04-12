Работы капитального ремонта Дома детского творчества «Созвездие» стартуют в Химках

Работы по обновлению Дома творчества «Созвездие» на улице Панфилова в подмосковных Химках будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение работ с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания». Проектом предусмотрены полное обновление здания, а также будет закуплена новая мебель и оборудование. Так, все ремонтные работы планируют завершить в декабре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.