Работы по устройству фундамента нового ФОКа ведутся в Раменском городском округе

Рабочие приступили к устройству фундамента будущего здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона на улице Махова в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что данный спортивный объект возводится в рамках нацпроекта «Демография». Так, на площадке задействовано двадцать пять рабочих, а также пять единиц техники. Строители выполняют устройство котлована здания, устройству наружных инженерных сетей.

Общая площадь двухэтажного здания составит чуть менее четырех тысяч квадратных метров. Закончить постройку нового ФОКа планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.