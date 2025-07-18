«Рад присоединиться к Стае»: Комбаров стал главным тренером песчанокопской «Чайки»

Ранее стало известно, что Комбаров со своим тренерским штабом покинул вторую команду «Спартака».

«Очень рад присоединиться к Стае! Подписание контракта с клубом, который выступает в ФНЛ, — это важный этап в моей карьере. Каждый новый контракт для меня — это вызов, и, слава богу, все идет по нарастающей», — заявил Комбаров.

В тренерский штаб «Чайки» вошли ассистенты главного тренера Геннадий Зубов, Анатолий Скирчук, Никита Сурков, Сергей Шариков, тренер по физподготовке Василий Жернаков, тренер вратарей Борис Ткачев. Все они, кроме Суркова, работали с Комбаровым в «Спартаке-2».

В минувшем сезоне «Чайка» заняла 13-е место в Первой лиге, набрав 38 очков в 34 матчах.

Портал «Подмосковье» сообщал, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен изменить ряд правил футбола перед чемпионатом мира 2026 года.