В футболе собираются пересмотреть правило исполнения пенальти

В частности, готовится изменение правил исполнения пенальти. После удара игрокам атакующей команды не будет разрешено добивать мяч в ворота. По мнению совета, это устранит многочисленные нарушения, когда при исполнении 11-метрового удара игроки команд раньше времени вбегают в штрафную площадь. В IFAB считают, что получившая право на пенальти команда и так имеет преимущество и без права добивать мяч.

Кроме того, хотят расширить полномочия видеоассистента рефери (VAR). Теперь он сможет вмешиваться в игру при назначении углового удара, а также в случае, когда футболист получает вторую желтую карточку. Впрочем, IFAB еще хочет убедиться в том, что расширения полномочий VAR не приведут к серьезным задержкам в игре.

Ранее мадридский «Реал» выступил с предложением проводить клубный чемпионат мира раз в два года.