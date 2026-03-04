Радимов назвал проблему, которую Карседо не смог решить в «Спартаке»

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал для «РБ Спорт» матч «Сочи» — «Спартак». Эксперт назвал проблему, которую новому главному тренеру красно-белых Хуану Карлосу Карседо так и не удалось решить.

Радимов отметил, что «Спартак» провел отличный первый тайм, имел большое преимущество и должен был забивать больше одного мяча. Зато во втором тайме началось привычное для красно-белых раздолбайство, когда футболисты позволили сопернику сравнять счет. Эксперт напомнил, что «Спартак» уже не в первый раз проводит совершенно разные таймы, и пока Карседо с этим ничего не смог поделать.

При этом Радимов увидел и позитивный момент в действиях испанца. Карседо не стал паниковать после пропущенного гола, тогда как Деян Станкович в такой ситуации «сразу бы в истерике всех поменял».

«Спартак» в итоге выиграл со счетом 3:2, а Карседо стал первым после Олега Кононова тренер, который начал свою карьеру в «Спартаке» с победы.

Ранее Игорь Корнеев высоко оценил дебют Карседо в «Спартаке».