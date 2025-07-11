Радимов предложил свой принцип замены «Торпедо» в РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне телевизионный эксперт и советник гендиректора «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, кто, по его мнению, должен заменить в РПЛ «Торпедо» после исключения столичного клуба.

Радимов предположил, что, скорее всего, это место отдадут «Оренбургу», но отметил, что и «Урал» справедливо может претендовать на него. Екатеринбуржцы могут напирать на то, что из-за противоправных действий «Торпедо» они финишировали на третьем месте в Первой лиге и не смогли завоевать прямую путевку в РПЛ. При этом в высшем дивизионе будет выступать ФК «Сочи», занявший лишь пятое место в Первой лиге.

По мнению Радимова, оптимальным решением было бы провести матч между «Оренбургом» и «Уралом», победитель которого получил бы путевку в РПЛ. Однако он осознает, что такое вряд ли произойдет: до старта РПЛ остается неделя, и вопрос о 16-й команде не будут откладывать в долгий ящик.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов назвал имена 12 футбольных арбитров, которым он передавал деньги за обеспечение нужного результата.