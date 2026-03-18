Радимов предположил, что «Спартак» и «Динамо» порадуют болельщиков большим количеством голов

Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов в разговоре с «РБ Спорт» дал свой прогноз на ответный матч московских «Спартака» и «Динамо» в полуфинале пути РПЛ Кубка России.

5 марта «Динамо» на «ВТБ Арене» одержало крупную победу со счетом 5:2. В составе бело-голубых дубль оформил Муми Нгамале, также отличились Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. «Спартак» ответил голами Манферда Угальде и Кристофера Мартинса.

Радимов считает, что в ответном матче также будет много забитых мячей.

«Этим двум командам нечего делать, кроме как играть в атаку, как и показал первый матч», — объяснил свой прогноз эксперт.

Ответный матч пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта.

Первым финалистом пути РПЛ Кубка России стал «Краснодар», разгромивший ЦСКА со счетом 4:0 после поражения (1:3) в первом матче. Президент «Краснодара» Сергей Галицкий призвал команду сохранять такой же эмоциональный настрой на остаток сезона.