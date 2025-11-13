Радимов удивился отношению к играм у некоторых футболистов «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в интервью «РБ Спорт» отметил , что «Зенит» делит матчи РПЛ на важные и проходные, теряя очки с командами, которые он превосходит в классе.

Так, в 15-м туре РПЛ «Зенит» сыграл в Самаре вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Радимов сказал, что был уверен в победе петербуржцев после того, как те провели сильные матчи с «Динамо» и «Локомотивом».

«Я не понимаю, почему у «Зенита» есть некоторые футболисты, которые определенные матчи играют просто супер, носятся и так далее. А есть такие, когда просто думают, что мяч сам залетит в чужие ворота. Но так не бывает. И в чем разница? Ты три очка получаешь за «Локомотив», который лидером был. Три очка за «Динамо». И за Самару тебе тоже три очка дают, но ты их не берешь», — отметил Радимов.

Эксперт подчеркнул, что именно этих баллов может не хватить в концовке чемпионата, как это было и в прошлом году, когда «Зенит» обжегся в домашних матчах с теми же «Крыльями Советов» и «Акроном».

По итогам первого круга «Зенит» занимает третье место, набрав 30 очков и три балла уступая лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.

