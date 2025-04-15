Радимов упрекнул «Краснодар» в отсутствии чемпионского характера

В Санкт-Петербурге «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 и сократил отставание от лидирующих «быков» до двух очков. Радимов считает, что победа сделала «Зенит» фаворитом» в чемпионской гонке, так как у петербургского клуба более простой календарь оставшихся игр.

Эксперт отметил, что «Краснодар» безвольно провел ключевой матч.

«Чемпионского характера нет точно. Это самое главное, что бросилось в глаза», — сказал Радимов.

Сообщалось, что игроки «Зенита» получат по $250 тыс. за крупную победу над «Краснодаром». Однако в петербургском клубе заявили, что размер призовых не соответствует объявленному в СМИ.