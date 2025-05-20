Радулов получил кулаком в лицо после финальной сирены в Челябинске

Один из самых авторитетных игроков КХЛ, 38-летний нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов получил удар кулаком в лицо по окончании четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором».

После финальной сирены завязалась потасовка. Самыми активными в ней были Радулов и нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. В итоге американец ударил оппонента в голову.

Матч завершился победой «Локомотива» — 3:1. С таким же счетом ярославцы ведут в серии. Уже в следующем матче они впервые в своей истории могут выиграть Кубок Гагарина.

Радулов проводит первый сезон за «Локомотив». В 60 матчах регулярного чемпионата он набрал 34 (18+16) очка, а в 20 играх плей-офф — 16 (7+9). Ранее нападающий играл в КХЛ за ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Ак Барс», а в НХЛ — за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».