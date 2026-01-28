Рахимов впервые высказался после отставки из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» впервые прокомментировал свое увольнение из казанского клуба.

О расторжении контракта со специалистом «Рубин» объявил 13 января. Его место занял испанец Франк Артига.

«Надо сказать, что, ну да, это впервые в истории клуба, что тренер уходит с седьмого места. После последней игры у нас было совещание, совет, так называемый, где мне предложили по собственному желанию уйти», — сказал Рахимов.

Он признался, что не мог понять причины увольнения: команда билась в каждом матче, внутри коллектива была прекрасная атмосфера.

В конце декабря сообщалось, что «Рубин» не может найти Рахимова, чтобы уволить его. Тренер уехал из Казани и перестал отвечать на телефонные звонки.