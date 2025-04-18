Райан Гослинг исполнит главную роль в новых «Звездных войнах»
Variety: Райан Гослинг станет звездой нового фильма по франшизе «Звездных войн»
Фото: [соцсети]
Портал Variety сообщил, что Райан Гослинг исполнит ведущую роль в грядущем фильме по вселенной «Звездных войн».
Актер возглавит актерский состав нового эпизода саги, получившего название «Звездные войны: Звездный истребитель», режиссерское кресло займет Шон Леви. Начало съемочного процесса запланировано на осень, а премьера картины в кинотеатрах ожидается в мае 2027 года.
События фильма будут разворачиваться через пять лет после завершения девятого эпизода, а в центре повествования окажутся совершенно новые герои.
Ранее сообщалось, что Кэти Перри и других звезд обвинили в постановочном полете в космос.