Райан Гослинг исполнит главную роль в новых «Звездных войнах»

Портал Variety сообщил , что Райан Гослинг исполнит ведущую роль в грядущем фильме по вселенной «Звездных войн».

Актер возглавит актерский состав нового эпизода саги, получившего название «Звездные войны: Звездный истребитель», режиссерское кресло займет Шон Леви. Начало съемочного процесса запланировано на осень, а премьера картины в кинотеатрах ожидается в мае 2027 года.

События фильма будут разворачиваться через пять лет после завершения девятого эпизода, а в центре повествования окажутся совершенно новые герои.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри и других звезд обвинили в постановочном полете в космос.