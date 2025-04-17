Кэти Перри и других звезд обвинили в постановочном полете в космос

Космический полет женского экипажа на ракете Blue Origin, где среди участниц были Лорен Санчес и Кэти Перри, вызвал резонанс и породил волну обвинений в фальсификации.

Космическое путешествие на борту ракеты New Shepard, организованное компанией Blue Origin, стало поводом для бурных дискуссий. В состав экипажа вошли возлюбленная Джеффа Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, активистка Аманда Нгуен, продюсер Керианн Флинн и бывшая сотрудница NASA Аиша Боу. Несмотря на то что полет длился всего 11 минут, в соцсетях его восприняли крайне неоднозначно.

Пользователи и некоторые знаменитости обрушились с критикой, обвиняя участниц в бессмысленном шоу и показной трате ресурсов на фоне глобальных экологических проблем. Дополнительное недоверие вызвало видео, на котором видно, как капсула сначала открывается изнутри, а затем — якобы уже снаружи, что, по мнению комментаторов, технически невозможно. Этот момент стал основанием для версий о том, что никакого полета не было, а весь процесс был срежиссирован.

Как отмечают наблюдатели, капсула Blue Origin в реальности должна открываться только извне и с привлечением технического персонала. Подобные несостыковки породили волну комментариев, называющих миссию «постановочным цирком».

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