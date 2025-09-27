Раскрыты дата и место прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном

В Москве 28 сентября состоится прощание с известным режиссером Тиграном Кеосаяном, скончавшимся на 60-м году жизни. Информацию о месте и времени прощания подтвердила вдова режиссера, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Церемония пройдет 28 сентября с 15:00 по московскому времени в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Мероприятие соберет коллег, друзей и поклонников творчества Кеосаяна, чтобы отдать последние почести одному из ярких представителей российского кинематографа.

Тигран Кеосаян оставил значительное творческое наследие в российском кинематографе, сняв более 15 фильмов и сериалов, включая такие известные работы как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной». В 2024 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 — заслуженного артиста России. Режиссер также занимал пост президента международного кинофестиваля.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября в возрасте 59 лет. Причина его смерти связана с длительными проблемами с сердцем. Известно, что он страдал от продолжительного сердечного заболевания, пережил сердечные приступы в 2008 и 2010 годах. В январе 2025 года он перенес клиническую смерть и впал в кому, из которой так и не вышел. О его смерти сообщила его супруга, Маргарита Симоньян.

