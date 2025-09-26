26 сентября мир российского кино и телевидения потерял одну из заметных фигур последних десятилетий — Тиграна Кеосаяна. Журналист скончался в возрасте 59 лет, об этом рассказала в своем телеграм-канале его жена, глава RT Маргарита Симоньян. Его уход стал ударом для медиасферы, где он оставил яркий след как режиссер, сценарист и автор популярных телепроектов. Жизненный путь Кеосаяна и его влияние на российскую журналистику — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Тигран ушел к Создателю»

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов — режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. С юности он был связан с искусством кино, начав работать на киностудии «Мосфильм» еще в 1983 году. В 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, однако обучение прерывалось на время службы в армии. В 1998 году Кеосаян окончил институт и начал активно строить карьеру.

В 1993 году вместе с братом Давидом основал рекламное агентство «Gold Vision», занимавшееся созданием музыкальных клипов и рекламных роликов. Позже он сосредоточился на художественной режиссуре. Среди его заметных работ — лирическая комедия «Бедная Саша» (1997) и телесериал «Мужская работа» (2001), посвященный службе спецназа ГРУ в Чечне.

В начале 2000-х годов «Gold Vision» объединилось с продюсерским центром «Видео Интернешнл», дав начало «Студии 2В», где Кеосаян продолжил работу до 2004 года. Он также был членом жюри телевизионного музыкального проекта «Народный артист».

С 2007 года Кеосаян начал активно работать как телеведущий. Он стал ведущим и автором проектов, а в 2016 году запустил сатирическое шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ. Шоу быстро обрело популярность, став одним из заметных форматов в эфире, но при этом вызвало много споров из‑за резкой политической сатиры.

В 2022 году участие Кеосаяна в этом проекте привело к введению санкций против него со стороны Европейского союза, Великобритании, Австралии и Канады. Это стало знаковым моментом в его карьере и отразило уровень его влияния в медиапространстве.

В январе 2025 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Он так и не пришел в сознание. Основной причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Ранее он перенес два инфаркта миокарда. Уже 26 сентября 2026 года Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в своем телеграм-канале.

Журналистский тандем и новый стиль вещания

Говоря о личной жизни Кеосаяна, стоит отметить, что он был дважды женат. Первая жена — актриса Алена Хмельницкая, с которой он прожил более 20 лет, воспитал двух дочерей — Александру и Ксению. С 2012 года его спутницей жизни стала Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik. Их брак был официально зарегистрирован в 2022 году. В семье родились трое детей — Марьяна, Маро и Баграт.

Тигран Кеосаян оставил яркий след в российской культуре и журналистике. Его работы в кино и на телевидении отличались смелостью, политической сатирой и попытками отражать дух времени. Шоу «Международная пилорама» стало знаковым проектом, который продолжил традиции острой общественной дискуссии.

Как медиаперсона, Кеосаян активно влиял на общественный дискурс, выступая не только как ведущий, но и как комментатор актуальных событий. Его подход к телевидению отражал стремление к прямой, иногда провокационной, подаче информации. Это сделало его фигуру одновременно популярной и спорной — его проекты часто обсуждались и критиками, и зрителями.

Несмотря на критику и санкции, он сумел создать собственный стиль в журналистике — сочетание режиссерского видения и публичной позиции, что сделало его личность заметной в медиапространстве России.

