Раскрыта причина смерти директора группы «На-На»

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни в больнице прямо во время операции, сообщает канал Shot.

По данным канала, одному из основателей группы «На-На» проводили плановую операцию на сердце. Несмотря на профессионализм врачей 76-летний пациент не пережил вмешательства: у него остановилось сердце. Директор известного коллектива скончался на операционном столе.

Коллеги и друзья Фроликова трогательно попрощались с директором, пока в соцсетях. Многие отметили, что директор был центром компании и по сути ее душой.

Представители «На-На» обещали сообщить дату и место прощания с Фроликовым позже.

Ранее сообщалось, что 20 апреля умер Виталий Фроликов. Об этом оповестила музыкальная группа в соцсети «ВКонтакте».