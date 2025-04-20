Ушел из жизни директор группы «На-На»

Печальная новость появилась на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!», - говорится в сообщении.

О месте и дате прощания с Фроликовым будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось о том, что Вдова Владимира Левкина рассказала о последних днях жизни супруга. Певец долго не хотел вызывать скорую помощь, так как считал, что чувствует себя не так уж плохо. Он чувствовал усталость и дискомфорт, как при вирусной инфекции. Однако Марина настояла на госпитализации.

Напомним, экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет.