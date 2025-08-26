Раскрыта причина смерти звезды «Склифосовского» Алексея Аптовцева

Известный российский актер театра и кино Алексей Аптовцев скончался 25 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом стало известно aif.ru. 2 сентября артисту должно было исполниться 50 лет.

Аптовцев окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и долгие годы служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах. Широкую известность ему принесли роли в популярных телесериалах, таких как «Солдаты», «Люба, дети и завод…», «Кремлевские курсанты» и «Склифосовский».

Помимо работы в кино и театре, Аптовцев был одним из самых востребованных голосовых актеров в индустрии озвучивания компьютерных игр. Его голосом говорят персонажи таких культовых проектов, как «Ведьмак», Call of Duty и War Craft.

Последней работой актера в кино стала роль в фантастической драмеди «Дублер» в 2025 году.

Ранее стало известно о смерти иранского актера Мердада Фалахаджера, который долгое время не знал об онкологии.