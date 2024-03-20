Расторгуев индифферентно отнесся к идее включения в школьную программу песен «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса включение его песен в школьную программу. Эту идею он прокомментировал для РИА Новости.

В целом певец не против изучения его песен в школе, но какую-то конкретную композицию порекомендовать затруднился.

Инициативу ввести в школьную программу песни современных патриотических исполнителей, таких как Николай Расторгуев, Олег Газманов, Shaman, высказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Его Алексей Говырин отметил, что специального нововведения в законодательство для этого не требуется — возможность изучения творчества певцов-патриотов существует и без этого.

Сообщалось, что в Тюмени жители провели голосование по поводу идеи Колунова. Инициативу поддержали лишь 20% горожан. Тюменцы отмечали, что воспитывать патриотизм можно при помощи народного творчества и классических произведений.