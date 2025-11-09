«Раз в год и палка стреляет, ***»: теннисистка Соболенко резко отреагировала на проигрыш Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко позволила себе резкую эмоциональную реакцию сразу после завершения финального матча турнира WTA в Эр-Рияде, где она уступила казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной. Как передает «Ленты.ру», чемпионка не смогла сдержать чувств и использовала нецензурную лексику для выражения досады.

Сразу после финального розыгрыша Соболенко, обращаясь к своей команде, громко прокомментировала поражение: «Раз в год и палка стреляет, ***».

Поединок за титул продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (0:7) в пользу Рыбакиной. Для 27-летней Соболенко, которая является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема и обладательницей более 20 титулов WTA, это поражение стало горькой неудачей.

Елена Рыбакина, 26-летняя теннисистка, занимающая шестое место в мировом рейтинге, завоевала свой 11-й одиночный титул в карьере.

Ранее сообщалось, что теннисист Бублик подколол француза Муте, собиравшегося «отправить его домой».