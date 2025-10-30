Теннисист Бублик подколол француза Муте, собиравшегося «отправить его домой»
Теннисист Бублик подколол француза Муте после победы на «Мастерсе» в Париже
Фото: [АТР]
Казахстанский теннисист российского происхождения Александр Бублик вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв француза Корентена Муте — 6:3, 7:5.
Французский спортсмен накануне матча заявлял, что Бублик ведет себя провокационно, поэтому надо поскорее «отправить его домой».
После матча Бублик написал на камере On the way home («По пути домой»).
«Муте сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко добираться», — сказал Бублик.
Ранее после победы в первом круге парижского «Мастерса» казахстанский теннисист отказался пожать руку австралийцу Алексею Попырину из-за поведения соперника во время матча.