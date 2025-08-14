«Разберем их на теории»: спартаковский юниор уверен в победе над «Зенитом»

Вингер московского «Спартака» Никита Массалыга в разговоре с Legalbet высказался о предстоящем матче РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Разберем их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу. Нам нужно реабилитироваться за последние результаты. Мы уверены, что сможем обыграть "Зенит", как и любого другого соперника», — сказал 17-летний футболист.

«Спартак» и «Зенит» неудачно стартовали в новом сезоне. В четырех турах РПЛ москвичи набрали лишь четыре очка, а петербуржцы — пять. Принципиальные соперники сойдутся в очном поединке в субботу, 16 сентября.

