Перед смертью разбившийся с детьми в авиакатастрофе актер Оливер передал «привет из рая»

Погибший 6 января в авиакатастрофе звезда голливудских нетленок «Спиди Гонщик» и «Валькирия», актер Кристиан Оливер за считанные часы до гибели выложил в соцсетях неоднозначный пост, где передал всем своим поклонникам «привет из рая», пишет The New York Post.

Ранее стало известно, что Оливер вместе с семьей летел на частном самолете в районе Карибского моря. У острова Петит-Невис борт рухнул в воду и разбился. В результате падения борта никто не выжил, включая Кристиана Оливера, двух его дочерей 10 и 12 лет, а также пилота.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера.

Комментируя пост актера, американское издание назвало его «жутким».