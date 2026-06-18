«Это клад!»: ученая нашла в Абхазии почти исчезнувший ирис Виноградова

Сотрудница Сочинского национального парка Наталья Елагина на высоте почти 2000 метров в горах Абхазии наткнулась на ирис Виноградова — цветок, который почти исчез с территории региона. Об этом сообщает Lenta.ru.

Наталья Елагина отправилась в горы Абхазии за новыми открытиями и не прогадала. На высоте около двух тысяч метров, где снег только начал таять, она заметила крошечный желтый цветок. Высота растения не достигала и 10 сантиметров. Ученая сразу поняла, что это нечто особенное — раньше она встречала только сибирский, колхидский и ложноаировый ирисы, но такого карликового экземпляра не видела никогда.

Ирис Виноградова отличается линейными четырехгранными листьями и крупными желтыми цветами без запаха. Обычно он цветет в конце весны — начале лета и славится своей феноменальной морозостойкостью: выдерживает до 23 градусов мороза. Этот вид почти полностью исчез с территории Абхазии, и найти его — большая удача для ботаников. Находка поможет восстановить популяцию и изучить особенности растения.

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