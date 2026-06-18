Газовая атака в Екатеринбурге: подростки распылили баллончик в автобусе с детьми

Жестокое хулиганство в Екатеринбурге. Двое подростков зашли в автобус и распылили газовый баллончик. В салоне в этот момент находились взрослые и дети. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в Академическом районе Екатеринбурга на маршруте № 42. По словам очевидцев, два молодых человека вошли в автобус и без предупреждения распылили перцовый баллончик. Пассажиры — среди которых были дети — мгновенно почувствовали резкий запах.

Началась паника: люди кашляли, терли глаза, пытались выбраться на свежий воздух. Водитель не сразу понял, что происходит, пока не услышал крики. Автобус остановили, всех пассажиров экстренно высадили. Водителю пришлось проветривать салон, прежде чем вернуться на маршрут.

Подростки скрылись. Пока неизвестно, задержаны ли они.

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