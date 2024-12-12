РБК: российские артисты в 2024 году выбыли из рейтингов популярных исполнителей в постсоветских странах

В этом году российские исполнители значительно ослабили свои позиции или полностью исчезли из списков самых популярных артистов в странах бывшего Советского Союза, сообщил РБК.

В 2023 году их положение начало восстанавливаться после спада в 2022 году — к концу этого года они занимали более половины мест в топ-10 самых популярных треков на платформе Apple Music почти во всех постсоветских республиках.

Однако к концу 2024 года в некоторых странах российские музыканты полностью исчезли из рейтингов. До начала спецоперации России на Украине российские артисты занимали лидирующие позиции почти во всех странах бывшего СССР.

В 2022 году, после начала спецоперации, их присутствие в топ-10 значительно сократилось в большинстве государств, но к 2023 году интерес к российской музыке вновь возрос.

Однако в декабре 2024 года интерес к российским исполнителям в постсоветских странах упал ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

В Литве, Белоруссии и на Украине они не заняли ни одной позиции в топ-10. В то время как в Эстонии и Узбекистане в рейтинг вошли только одна песня Егора Крида и композиция дуэта Navai и MONA.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков обратился к Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх».