РБК: сын Никиты Михалкова стал генпродюсером 1-2-3 Production

Сына известного режиссера Никиты Михалкова Артема назначили генеральным продюсером киностудии 1-2-3 Production, сообщило РБК. Студия, входящая в состав холдинга «Газпром-Медиа», получила широкую известность благодаря работе над такими сериалами, как «Эпидемия» и «Игра на выживание».

Отмечается, что в обязанности Артема Михалкова будут входить креативное руководство студией, а также поиск и разработка новых идей для проектов. Он станет ответственным за утверждение сценариев, будет работать с шоураннерами и контролировать художественное направление всех производимых фильмов и сериалов.

Кроме того, Михалков будет заниматься развитием партнерств как на внутреннем, так и на международном рынках, активно взаимодействуя с платформами Premier и Rutube, а также с телеканалами ТНТ, ТВ-3 и НТВ.

Киностудия 1-2-3 Production зарекомендовала себя как производитель качественного контента, наиболее известного благодаря успешным сериалам, таким как «Эпидемия» и «Перевал Дятлова», а также полнометражным фильмам, включая трилогию «Гоголь» и «Аванпост» Егора Баранова.

1-2-3 Production основана в 2016 году продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. До 2022 года студия активно сотрудничала с американской киноплатформой Netflix, но, начиная с 2022 года, производство контента для нее было приостановлено.

В марте 2022 года Федорович и Никишов ушли из компании, и обязанности руководителя временно перешло к Ивану Голомовзюку. В марте 2024 он тоже покинул студию.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присвоил статус народных артистов России Максиму Аверину, Анне Михалковой и Александру Олешко.