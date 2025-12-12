«Реал» готовит отставку главного тренера Хаби Алонсо

Главные тренер «Реала» Хаби Алонсо может быть уволен в ближайшее время, сообщает испанское издание As.

Автор публикации в As утверждает, что отставка специалиста — вопрос ближайшего времени, его могут уволить даже в случае победы «Реала» в следующем матче Примеры с «Алавесом».

По утверждению источника, в Королевском клубе не верят, что 44-летний Хаби Алонсо может совладать со звездами «Реала» и исправить ситуацию. Мадридский клуб проиграл два матча подряд — «Сельте» в чемпионате Испании (0:2) и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:2). Ранее у «Реала» была серия в Ла Лиге из трех ничьих подряд со скромными «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» отстал от «Барселоны» уже на четыре очка.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» перед началом нынешнего сезона. Ранее он тренировал «Байер», который привел к победе в чемпионате Германии.

