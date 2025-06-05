«Реал» перехватил у ПСЖ восходящую звезду мирового футбола

Королевский клуб согласился выплатить €45 млн, которые обозначены в контракте Мастантуоно, и удовлетворить условия личного контракта 17-летнего вундеркинда.

Решительность «Реала» в этом вопросе понятна: на восходящую звезду мирового футбола претендовали и другие клубы, в частности ПСЖ.

Хавбек, которому 18 лет исполнится в августе, уже успел сыграть на взрослом уровне за «Ривер Плейт» 61 матч, в которых забил 10 мячей и отдал семь передач.

Ранее сообщалось, что легенда «Реала» Лука Модрич практически договорился о контракте с «Миланом».