«Реал» вынесло на «Манчестер Сити», ПСЖ сыграет с «Челси»: итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: [ФК «Реал»]
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
16 команд были разделены на две корзины. В восьмерку сеяных попали команды, которые заняли первые восемь мест на общем этапе Лиги чемпионов. Вторую восьмерку составили команды, которые пробились в 1/8 финала через стыковые матчи.
Сеяные команды первые матчи противостояний проведут в гостях.
Самыми топовыми и интригующими оказались две пары: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», действующий обладатель трофея ПСЖ встретится с «Челси».
Другие пары составили: «Ньюкасл» — «Барселона», «Буде-Глимт» — «Спортинг», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Бавария», «Атлетико» — «Тоттенхэм», «Байер» — «Арсенал».
Отметим, что Англия сохранила на этой стадии турнира все свои шесть клубов.
