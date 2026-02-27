«Реал» вынесло на «Манчестер Сити», ПСЖ сыграет с «Челси»: итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

16 команд были разделены на две корзины. В восьмерку сеяных попали команды, которые заняли первые восемь мест на общем этапе Лиги чемпионов. Вторую восьмерку составили команды, которые пробились в 1/8 финала через стыковые матчи.

Сеяные команды первые матчи противостояний проведут в гостях.

Самыми топовыми и интригующими оказались две пары: «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», действующий обладатель трофея ПСЖ встретится с «Челси».

Другие пары составили: «Ньюкасл» — «Барселона», «Буде-Глимт» — «Спортинг», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Бавария», «Атлетико» — «Тоттенхэм», «Байер» — «Арсенал».

Отметим, что Англия сохранила на этой стадии турнира все свои шесть клубов.

