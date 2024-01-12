Ребята из Донецкой Народной Республики сыграли в хоккей на катке в парке «Патриот» ив Одинцово

Детские команды из Донецкой Народной Республики приняли участие в мини-турнире по хоккею с мячом в валенках, который состоялся в парке «Патриот» в подмосковном Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Известно, что на лед вышли команды ребят из Горловки и Ясиноватой. Для гостей Подмосковья этот матч стал первым знакомством с русским хоккеем. Соперником ребят стала сборная Патриархии.

Азам хоккея с мячом гостей обучали капитан сборной Патриархии Владимир Щетинин и его партнеры по команде. В двух матчах победила дружба — 2:2 и 4:4, а вот в очном противостоянии детей на один удар точнее оказались ребята из Горловки — 1:0.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пяти детей в рамках участия во Всероссийской акции «Елка желаний».