Ребята из проекта «Папа-наставник» встретились с отечественными футболистами на матчах «Выходи во двор»

Юные участники регионального проекта, чьи отцы сейчас находятся в зоне проведения СВО, смогли встретиться со звездами отечественного футбола в рамках серии «Выходи во двор». Об этом рассказали в региональном Минспорте.

Дети героев СВО из разных муниципалитетов Подмосковья уже дважды встречались с футболистами на матчах в Подольске и в Раменском. Ребята также получили в качестве сувениров мячи, футболки с автографами, а также смогли сделать совместные памятные фотографии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил общественным деятелям областной филиал Фонда «Защитники Отечества».