Регбист Экстин пообещал состричь свои роскошные дреды, если «Динамо» станет чемпионом

Полузащитник регбийного клуба «Динамо» Лейтон Экстин пообещал состричь свои знаменитые дреды, если его команда выиграет чемпионат России. Об этом он заявил в интервью клубной пресс-службе.

Южноафриканский регбист играет в России с 2019 года. Ранее Экстин, который равно успешно может играть на позиции флай-хава и скрам-хава, выступал за «ВВА-Подмосковье», в минувшем сезоне перешел в «Динамо». Бело-голубые завершили чемпионат России на пятом месте.

30-летний Экстин получил российское гражданство и уже поучаствовал в товарищеском матче за национальную команду.

Ранее стало известно, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов женился во второй раз.