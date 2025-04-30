Регина Тодоренко ушла в отпуск на фоне слухов о беременности

В то время как онлайн-сообщество активно спекулирует о возможной третьей беременности Регины Тодоренко, известная телеведущая предпочитает не комментировать эти слухи. На фоне шумихи вокруг ее предполагаемого положения звезда передачи «Орел и решка» приняла решение временно покинуть родину.

Недавно в своем профиле в социальной сети Тодоренко поделилась трогательным видео из салона самолета, на котором она запечатлена вместе с мужем и сыном (предположительно, пара взяла обоих детей с собой в путешествие).

Немного позже в своем телеграм-канале Регина поделилась новостью о том, что после двух дней в пути их звездное семейство наконец-то добралось до пункта назначения.

Фанаты предполагают, что этот отпуск для Тодоренко и ее супруга Влада Топалова будет продолжительным. Некоторые полагают, что знаменитость останется на острове до самых родов, если слухи о ее беременности подтвердятся.

Стоит отметить, что младшего сына телеведущая родила на Бали. В тот раз Регина приняла решение отказаться от традиционных медицинских учреждений и врачей, выбрав роды в домашних условиях и воспользовавшись поддержкой доулы.

Ранее сообщалось, что фигуристы Косторная и Куница в трогательном видео сообщили о скором пополнении в семье.