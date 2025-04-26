Фигуристы Косторная и Куница в трогательном видео сообщили о скором пополнении в семье

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница станут родителями. Алена Косторная выложила в своем телеграм-канале трогательное и креативное видео, в котором невербально сообщила о скором пополнении в семье.

В опубликованном видео звездная пара стоит на льду спиной к камере. Они надевают кепки. Примечательно, что кепка Георгия Куницы серого цвета. На ней на английском языке написано слово «папа». На кепке красного цвета Алены Косторной написано «мама». Влюбленные обнимаются и целуют друг друга. В этот момент российская фигуриста показывает фотографию УЗИ плода. В комментарии под видео девушка вставила знак бесконечности.

Под видео подписчики активно оставляют комментарии. Многие удивлены новостью. Они поздравляют пару. Поклонники напоминают, что недавно стало известно о беременности 20-летней фигуристки Александры Трусовой.

21-летняя спортсменка вышла замуж за своего партнера в августе 2023 года. Тогда же фигуристка сообщила, что пара намерена пропустить ближайшие два сезона. Раньше спортсменка успешно выступала в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что многодетный солист Uma2rman снова стал папой.