В «Миннесоте» прокомментировали информацию об отказе Капризова подписать новый контракт
Генменеджер «Миннесоты» Герин еще рассчитывает подписать контракт с Капризовым
Генеральный менеджер клуба «Миннесота Уайлд» Билл Герин прокомментировал информацию об отказе Кирилла Капризова подписать рекордный в истории хоккея восьмилетний контракт на общую сумму $128 млн.
О решении россиянина сообщила известный инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли и близкий к «Миннесоте» журналист Майкл Руссо.
Герин заявил, что эта информация не исходила ни от клуба, ни от представителей хоккеиста.
«Мы не позволим этим вещам мешать нам. Я все еще считаю, что у нас с Кириллом очень хорошие отношения. Как я уже сказал, часть моей роли — защищать его, поэтому мы отпустим это и просто пойдем дальше», — заявил генменеджер «Миннесоты».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» предположил, какой вариант нового контракта мог бы устроить Кирилла Капризова.