В «Миннесоте» прокомментировали информацию об отказе Капризова подписать новый контракт

Генеральный менеджер клуба «Миннесота Уайлд» Билл Герин прокомментировал информацию об отказе Кирилла Капризова подписать рекордный в истории хоккея восьмилетний контракт на общую сумму $128 млн.

О решении россиянина сообщила известный инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли и близкий к «Миннесоте» журналист Майкл Руссо.

Герин заявил, что эта информация не исходила ни от клуба, ни от представителей хоккеиста.

«Мы не позволим этим вещам мешать нам. Я все еще считаю, что у нас с Кириллом очень хорошие отношения. Как я уже сказал, часть моей роли — защищать его, поэтому мы отпустим это и просто пойдем дальше», — заявил генменеджер «Миннесоты».

