«Рейнджерс» потеряли голкипера Шестеркина из-за травмы

В первом периоде Шестеркин упал на лед после контакта с форвардом соперников Джоном-Джейсоном Петеркой. Некоторое время голкипер пролежал на льду, затем с трудом поднялся и покинул площадку с помощью партнеров. Шестеркин не мог опираться на левую ногу.

Голкипер проходит медицинское обследование. В клубе надеются, что травма окажется не слишком серьезной.

«Есть парни, которые ведут за собой команду, и он один из таких. Это элитный игрок на своей позиции. Один из лучших в НХЛ, как я полагаю. Когда ты теряешь такого игрока на некоторое время, его сложно заменить», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан.

Шестеркин покинул площадку при счете 0:0, успев отразить девять бросков «Юты». Заменивший россиянина Джонатан Куик пропустил три шайбы после 17 бросков соперника.

Россиянин провел в сезоне 34 матча, в которых пропускал в среднем 2,45 шайбы и отражал 91,3% бросков. Ни одному голкиперу лиги не бросали по воротам так часто в этом сезоне (945 раз).

