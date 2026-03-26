«Рейнджерс» второй год подряд остались без плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 3:4. Таким образом, команда из Нью-Йорка утратила даже теоретические шансы на попадание в плей-офф за десять матчей до конца регулярки.

В составе «Рейнджерс» выступают россияне голкипер Игорь Шестеркин и защитник Владислав Гавриков.

Команда из Нью-Йорка не сможет побороться за Кубок Стэнли уже второй год подряд. По совпадению, неудачи «Рейнджерс» начались после того, как клуб подписал новый контракт с Шестеркиным в декабре 2024 года. Россиянин стал самым высокооплачиваемым голкипером в мире с ежегодной зарплатой в $11,5 млн.

Вины Шестеркина в неудачах нет, наоборот, он тащит команду как может. В команде-аутсайдере он демонстрирует элитную статистику — в среднем 2,59 пропущенных шайбы и 91,1% отраженных бросков.

Однако это не помогает. Нью-йоркцы занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 72 матчах.

«Рейнджерс» смирились с проваленным сезоном еще в конце января, когда обменяли в «Лос-Анджелес Кингз» своего лучшего бомбардира Артемия Панарина.

