Реконструкцию спортивного стадиона «Спартак» осуществляют в Луховицах

Рабочие приступили к устройству котлована стадиона «Спартак» в городском округе Луховицы, в настоящий момент на площадке проводят устройство подъездных путей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что строители возведут здание с трибуной на полторы тысячи человек. Также на территории появятся современные дорожки для легкоатлетов, универсальная спортплощадка, футбольное поле с искусственным покрытием.

В планах организовать навес для отвода атмосферных осадков и сделать пространство для проведения дополнительных тренировок и занятий по действиям функционала стадиона. Внутри оборудуют спортивный и тренажерный залы, раздевалки, комнаты для инструкторов и тренеров, душевые и санузлы. Реконструкция «Спартака» завершится в конце следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подарки от школьников, сделанные в рамках «Недели добрых дел», уже доставили на Донбасс.