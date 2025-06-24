Главу РФПИ Дмитриева внесли в базу сайта «Миротворец»

Эта база включает данные о лицах, которые, по мнению ее создателей, угрожают национальной безопасности Украины.

Отмечается, что Дмитриева внесли в эту базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях». Глава РФПИ появился на этом сайте еще в 2020 году, однако его создатели продолжают отслеживать его данные и данные его семьи.

В частности, отмечает ТАСС, на странице «Миротворца» размещена информация о попытках получить сведения об отце Дмитриева весной 2025 года.

«Миротворец» появился в 2014 году. На сайте размещаются персональные данные российских журналистов, певцов, актеров, политиков, а также всех тех, кто выступает «против территориальной целостности» Украины или угрожает ее безопасности.

Стоит отметить, что Дмитриев входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) оставила помощника президента РФ Владимира Мединского в списке разыскиваемых людей.