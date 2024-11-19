Рэпер-иноагент Оксимирон отменил все концерты в 2025 году

Российский рэпер Мирон Федоров*, более известный под творческим псевдонимом Oxxxymiron*, объявил о переносе своего европейского тура Dolce vita на целый год. Причиной этого решения стали проблемы со здоровьем артиста.

Рэп-исполнитель в своем Telegram-канале отметил, что концерты должны были состояться весной 2025 года. Теперь же тур пришлось перенести на 2026 года. Он отметил, что все ранее купленные билеты останутся действительными для новых дат выступлений.

Тур Dolce vita был анонсирован 24 сентября и включал выступления в 25 городах Европы. В рамках тура рэпер планировал представить новые треки, а также исполнить свои самые известные хиты.

Министерство юстиции РФ признало Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022 года. Рэпер после начала специальной военной операции (СВО) на Украине покинул Россию и выступал только за границей. Часто его концерты проходили в странах Европейского Союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что полиция в Калифорнии задержала российских рэперов Kai Angel и 9mice за нарушение общественного порядка.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.