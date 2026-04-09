Рэпер Macan подарил финскую баню своей войсковой части в Балашихе

Российский рэпер-срочник Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) подарил финскую баню своей войсковой части, сообщает Super.ru. По данным телеграм-канала SHOT, музыкант вложил в ремонт помещений центра спецназначения «Витязь» в Балашихе более 3 млн рублей. Деньги были заработаны им на «гражданке» до службы.

Подарок рядовой сделал ко Дню Росгвардии. На эти средства отремонтировали целый этаж: казармы и старую баню. Рядом с новой финской парной оборудовали комнату отдыха в современном стиле. Снимать эту зону на фото и видео в части строжайше запретили.

По информации источника, в парилку в основном ходят контрактники, которые отправляются в зону боевых действий. Военные оценили подарок от популярного срочника. Если раньше к Косолапову относились неоднозначно, то теперь он стал уважаемым, как говорят сослуживцы, «слонярой».

Macan теперь также выступает с песнями на мероприятиях Росгвардии. Накануне он поздравлял женщин-военнослужащих с 8 марта, а недавно спел на праздновании десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии в Кремле.

