Рэпер Offset снова изменил дату своего выступления в Москве в последний момент
Mash: рэпер Offset в последний момент перенес концерт в Москве на 14 июня
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За двое суток до запланированного выступления в Москве Offset второй раз перенес дату концерта, уведомив об этом в самый последний момент.
Как сообщил телеграм-канал Mash, артист объяснил случившееся личными причинами, в связи с которыми шоу состоится теперь 14 июня, в праздничные дни после Дня России.
Организаторы, наученные горьким опытом, решили обезопасить себя и ведут переговоры с другим известным американским музыкантом, чтобы компенсировать переносы и предложить зрителям двойной концерт по цене одного.
Как заявили организаторы, о возникших непредвиденных обстоятельствах рэпер сообщил накануне вечером. Ситуация зеркально повторяет прошлую неделю, когда он перенес концерт с 18 на 26 апреля.
Offset планировал посетить Кремль и обновить гардероб вещами от российских дизайнеров. В его требованиях значился трансфер исключительно на Rolls-Royce и номер в отеле с обязательным видом на Красную площадь.
Ранее сообщалось, что исполнителя Kai Angel, некогда выступавшего на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном, вызвали в суд Брянской области из-за финансовых претензий его продюсера.