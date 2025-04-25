Рэпер Offset снова изменил дату своего выступления в Москве в последний момент

За двое суток до запланированного выступления в Москве Offset второй раз перенес дату концерта, уведомив об этом в самый последний момент.

Как сообщил телеграм-канал Mash, артист объяснил случившееся личными причинами, в связи с которыми шоу состоится теперь 14 июня, в праздничные дни после Дня России.

Организаторы, наученные горьким опытом, решили обезопасить себя и ведут переговоры с другим известным американским музыкантом, чтобы компенсировать переносы и предложить зрителям двойной концерт по цене одного.

Как заявили организаторы, о возникших непредвиденных обстоятельствах рэпер сообщил накануне вечером. Ситуация зеркально повторяет прошлую неделю, когда он перенес концерт с 18 на 26 апреля.

Offset планировал посетить Кремль и обновить гардероб вещами от российских дизайнеров. В его требованиях значился трансфер исключительно на Rolls-Royce и номер в отеле с обязательным видом на Красную площадь.

Ранее сообщалось, что исполнителя Kai Angel, некогда выступавшего на одной сцене с Мэрилином Мэнсоном, вызвали в суд Брянской области из-за финансовых претензий его продюсера.